Старинную типографию на улице Правды выкупят почти за 406 млн рублей

Совладелец ГК Ян Бобрышев отметил, что пока неизвестно, будет ли сохранена текущая функция объекта, или же будет выбрана новая.

Группа компаний "Реновация" планирует приобрести 100% акций петербургского АО "Типография №12 им. М.И. Лоханкова", которое владеет имущественным комплексом на улице Правды, 15, в центральном районе Северной столицы. По информации "Делового Петербурга", сумма сделки составит 405,67 млн рублей.

Комплекс включает в себя два участка общей площадью около 4,5 тыс. кв.м и здания площадью около 10 тыс. кв.м. В его составе продают также историческую Синодальную типографию, построенную в конце XIX века, которая признано объектом культурного наследия. По данным бухгалтерской отчётности, предприятие, приобретаемое "Реновацией", является убыточным.

Совладелец ГК Ян Бобрышев отметил, что пока неизвестно, будет ли сохранена текущая функция объекта, или же будет выбрана новая. Он подчеркнул, что компания будет относиться к историческому наследию с максимальным уважением. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что у проекта есть потенциал развития в качестве апартаментов или офисных помещений.

В январе текущего года газета "Ведомости" сообщала о функционировании типографии. На октябрь 2023 года работало 20 сотрудников акционерного общества. За 2022 год компания отчиталась о потерях в размере 8,4 млн рублей. По итогам первых трех кварталов прошлого года её убытки составили 3,3 млн рублей. С весны 2023 года предпринимались попытки продать компанию. Торги были назначены дважды, однако оба аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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Фото: Citywalls.ru