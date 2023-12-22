Росимущество повторно выставило на торги типографию на улице Правды

Начальная цена лота составляет 405,67 млн рублей.

Росимущество намерено провести повторный аукцион по продаже государственного пакета акций АО "Типография №12 им. М.И. Лоханкова". Начальная цена лота составляет 405,67 млн рублей. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Торги запланированы на начало февраля. Основным активом компании является имущественный комплекс, расположенный на улице Правды рядом с метро "Звенигородская". В его состав входят два земельных участка общей площадью 4,5 тыс. кв.м. и здания площадью 10 тыс. кв.м.

Здания признаны региональным объектом культурного значения и были построены в конце XIX века для Синодальной типографии. В настоящее время типография продолжает свою работу, в ее штате числятся 20 сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что сумма инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" составила 38 млрд в прошлом году.

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