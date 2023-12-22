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Сумма инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" составила 38 млрд в прошлом году
Сегодня, 18:30
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Сумма инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" составила 38 млрд в прошлом году

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В ходе реализации проектов открылось 1,6 тыс. рабочих мест. 

В прошлом году инвесторы вложили в  "Особую экономическую зону "Санкт-Петербург" 38 38 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе реализации проектов открылось 1,6 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций, заявленных в рамках проектов, составляет 182 миллиарда рублей. Режим особой экономической зоны "Санкт-Петербург" будет действовать до 2054 года.

Благодаря изменению 23 бизнес-планов действующих резидентов и подписанию восьми соглашений с компаниями об осуществлении технико-внедренческой деятельности удалось достичь такого денежного объема.

Ранее на Piter.tv: СПб биржа возобновила торги после технического сбоя.

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Фото: Pxhere

Теги: бизнес, деньги, инвесторы, оэз санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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