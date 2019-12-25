СПб биржа возобновила торги после технического сбоя

Причины неполадок выясняются.

СПБ Биржа возобновила торги российскими активами в 11:15 по мск. Об этом проинформировал представитель площадки.

В общей сложности биржа не работала более трех часов. Участники рынка не имели возможности осуществлять сделки в режиме переговоров (РПС) с 07:50 мск, тогда как частные инвесторы не могли торговать с 10:00 по мск. Причины неполадок выясняются.



Напомним, что в начале ноября СПБ Биржа подверглась блокирующим санкциям со стороны США. Сразу же после получения информации об ограничениях, контрагенты биржи временно приостановили обработку поручений. В результате площадка была вынуждена приостановить проведение торгов. На следующий день были возобновлены торги российскими ценными бумагами, но продажи иностранных активов до сих пор не допускаются.

Ранее СПБ Биржа опровергла сообщения о том, что подала на банкротство.

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