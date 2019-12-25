СПБ Биржа опровергла сообщения о том, что подала на банкротство

Однако, данный иск по-прежнему есть в электронной картотеке арбитражных дел.

"СПб Биржа" официально прокомментировала в своих социальных сетях информацию о появлении судебного иска о её банкротстве. Как сказано в заявлении, сама "СПб Биржа" документы на банкротство не подавала и оценивает свое текущее финансовое состояние как устойчивое.

Сообщения об этом не соответствуют действительности. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет. СПБ Биржа

При этом, иск о признании ПАО "СПб Биржа" несостоятельным появился в электронной картотеке арбитражных дел 24 ноября.

Скриншот: Электронное правосудие

Несмотря на опровержения площадки, судя по соцсетям, многие не верят в это заявление и считают, что "СПб Биржа" просто тянет время.

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Фото: СПБ Биржа (ПАО)