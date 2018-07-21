СПБ Биржа подготовит технологию для старта торгов бессрочными фьючерсами

Теперь контракты, торгующиеся с фиксированными датами исполнения, станут "вечными".

Санкт-Петербургская биржа завершила разработку технологии, позволяющей начать торговлю бессрочными фьючерсами в ближайшие четыре недели, сообщает РБК, ссылаясь на заявление самой биржи.

Теперь контракты, торгующиеся с фиксированными датами исполнения, станут "вечными". Гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков уточнил, что основное направление развития заключается в предоставлении возможностей для инвестиций участников рынка в экономики дружественных государств. Именно в этом направлении компания продолжит расширение своего портфеля финансовых инструментов.

Также Сердюков заявил, что биржа собирается систематически увеличивать количество расчетных фьючерсов на различные категории базовых активов.

