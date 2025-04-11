В ОП рассказали, что Telegram нарушает законодательство о рынке ценных бумаг

Сейчас в Государственной думе находится на рассмотрении проект федерального закона о крипторегулировании в России.

Иностранный мессенджер Telegram нарушает российское законодательство не только в сфере информационной безопасности, защиты информации и сохранения персональных данных, но также и в сфере рынка ценных бумаг. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что ОП продолжает мониторить проекты, которые создаются специально для кражи денежных средств у граждан нашей страны дистанционными методами.

У Telegram нет никаких лицензий финансовых регуляторов нашей страны, при этом нарушается федеральный закон "О рынке ценных бумаг, не соблюдается законодательство о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Евгений Машаров, эксперт

Эксперт добавил, что мессенджер в последние годы предлагает россиянам финансовые услуги наравне с онлайн-казино и ставками на спорт. Также в приложении пользователи могут купить акции и валюту через криптокошелек. В частности, разработчики предусмотрели возможность пополнения такого криптокошелька как обычными денежными средствами, так и переводами в любые криптовалюты. Все эти действия осуществляются без каких-либо лицензий.

Фото: Piter.tv