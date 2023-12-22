Дом Степанова в центре Петербурга сдадут в аренду по программе "Рубль за метр"

Здание нежилое, оно является объектом культурного наследия регионального значения, имеет общую площадь 614,7 кв.м. и находится в плачевном состоянии.

Фонд имущества Санкт-Петербурга объявил о проведении аукциона на аренду незанятого объекта культурного наследия, расположенного по адресу: улица Константина Заслонова, 8, лит. А. Аукцион состоится 6 марта, начальная цена лота составит 201,8 тыс. рублей: это ежемесячная арендная плата до завершения реставрации здания.

Речь идёт о доме Степанова В.Ф. Здание нежилое, оно является объектом культурного наследия регионального значения, имеет общую площадь 614,7 кв.м. и находится в плачевном состоянии. Планируется сдать дом в аренду на срок 49 лет.

Объект находится на земельном участке площадью 424 кв.м., предназначенном для гостиничного обслуживания. Соседний дом на улице Константина Заслонова, 8Б, был продан на аукционе в 2021 году физическому лицу.

Согласно "Яндекс.Панораме", здание в летом 2023 года оставалось заколоченным, однако можно было заметить признаки начала работ, например, вывоз строительного мусора.

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Фото: Citywalls.ru