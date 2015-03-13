В Петербурге за 2025 год зафиксировано 59 тысяч преступлений

Уличная преступность сократилась почти на 20 процентов благодаря камерам с искусственным интеллектом.

В Санкт-Петербурге по итогам 2025 года зарегистрировали 59 тысяч преступлений. Этот показатель стал минимальным за последние пять лет, сообщила пресс-служба Смольного.

Уличная преступность снизилась на 19,5 процента, а количество правонарушений в общественных местах уменьшилось на 10 процентов. Власти связывают такую динамику с широким внедрением систем видеонаблюдения и развитием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

В пресс-службе уточнили, что безопасность города обеспечивают 114 тысяч камер наблюдения. Половина из них оснащена искусственным интеллектом, который фиксирует инциденты в режиме реального времени. С 96 тысяч камер видео транслируется напрямую в дежурные части полиции. С сентября прошлого года информация о вандализме на 67 детских площадках автоматически передаётся на пульт дежурного, который направляет ближайший наряд для реагирования.

Самым частым нарушением с начала года стал выгул собак на детских площадках — зафиксировано более 5 тысяч таких случаев. Также среди нарушений числятся неубранный снег, переполненные урны, курение и граффити. При этом уровень вандализма значительно снизился: с сентября отмечено лишь одно повреждение оборудования на детской площадке.

До конца года на 71 площадке планируют установить ещё почти 500 камер. В дальнейшем власти намерены обеспечить максимальную безопасность всех городских детских пространств.

