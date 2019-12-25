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В Петербурге в 2020 году ВИЧ выявили у 15 детей
Сегодня, 14:23
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Alena_Zinovieva

В Петербурге в 2020 году ВИЧ выявили у 15 детей

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Шести из них – меньше года.

В 2020 году ВИЧ выявили у 15 несовершеннолетних жителей Петербурга. Об этом заявила главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Северной столицы Татьяна Виноградова.

По ее словам, в числе 15 ВИЧ-инфицированных шести детям – меньше года. Вероятнее всего, малыши заразились при грудном вскармливании.

В целом за год врачи Петербурга приняли роды у 500-600 женщин с ВИЧ. Большинство из них были желанной, запланированной беременностью.

"При соблюдении всех норм, они смогут получить здорового ребенка", - отметила Виноградова.

Ранее мы писали, что петербургского блогера Илью Бронского избили после его рассказа о жизни с ВИЧ.

Фото: pixabay.com

Теги: вич, дети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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