В Петербурге в 2020 году ВИЧ выявили у 15 детей

Шести из них – меньше года.

В 2020 году ВИЧ выявили у 15 несовершеннолетних жителей Петербурга. Об этом заявила главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Северной столицы Татьяна Виноградова.

По ее словам, в числе 15 ВИЧ-инфицированных шести детям – меньше года. Вероятнее всего, малыши заразились при грудном вскармливании.

В целом за год врачи Петербурга приняли роды у 500-600 женщин с ВИЧ. Большинство из них были желанной, запланированной беременностью.

"При соблюдении всех норм, они смогут получить здорового ребенка", - отметила Виноградова.

Ранее мы писали, что петербургского блогера Илью Бронского избили после его рассказа о жизни с ВИЧ.

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