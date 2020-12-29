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После стрельбы на Шлиссельбургском проспекте полиция ввела план "Перехват"
Сегодня, 14:20
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После стрельбы на Шлиссельбургском проспекте полиция ввела план "Перехват"

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Выстрелы были слышны у здания торгового центра.

Петербургские полицейские ввели план "Перехват" после стрельбы у торгового центра на Шлиссельбургском проспекте. Об этом сообщила "Фонтанка" днем 13 января.

Известно, что в одиннадцатом часу утра в полицию сообщили о выстрелах у белой "Шкоды Октавии", припаркованной у дома №7 по Шлиссельбургскому проспекту. Со слов очевидцев, двое уроженцев Закавказья подошли к машине, вытащили из багажника похожий на автомат Калашникова автомат и несколько раз выстрелили в воздух. После этого злоумышленники сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Ранее мы рассказывали, что безработный зарезал собственного брата во время застолья на Мартыновской.

Фото: Piter.TV

Теги: план перехват, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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