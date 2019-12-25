На сегодняшний день в Петербурге восемь лабораторий в городских медицинских учреждениях проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ведомстве заявили, что в городе расширен список людей, которые могут сдать тест на COVID-19. Отмечается, что сдать такой тест смогут теперь горожане, у которых диагностирована внебольничная пневмония. В группу также входят пенсионеры и горожане, которые обратились к врачу с симптомами респираторного заболевания.

Также сдать анализы могут медработники, имеющие риск получить заражение на работе.

Ранее мы сообщали о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса.

Фото:pixabay