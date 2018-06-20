Суда не смогут ходить по акватории канала Грибоедова

Участок будет закрыт с 9:00 25 апреля до 00:00 26 апреля 2019 года.

Почти на сутки закроют движение судов на участке акватории канала Грибоедова от Казанского до Мучного моста. Участок будет закрыт с 9:00 25 апреля до 00:00 26 апреля 2019 года. Его закроют из-за монтажа пролетного строения Банковского моста. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга.

Данные меры проходят в соответствии с пунктом 4 Порядка открытия (закрытия) водных путей Санкт-Петербурга для движения самоходных транспортных судов, утвержденного постановлением городского правительства от 27.04.2010 № 448, пунктом 1.6. комитет по транспорту Петербурга

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Фото: Piter.TV