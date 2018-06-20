Жители Горелово получили обновленный пешеходный мост

По нему местные жители часто ходят в школу, детский сад, на почту, на ж/д станцию.

В Красносельском районе Петербурга сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест" отремонтировали пешеходный мост через реку Дудергофку в МО "Горелово". Об этом сообщает пресс-служба "Мостотрест".

Мост был сооружен из б/у металлических конструкций, не применяющихся в мостостроении, с нарушением строительных норм и правил. Также нет и технической документации на мост, дата постройки тоже неизвестна. Специалисты обнаружили, что мост в Горелово непригоден для использования, поэтому ходить по нему было запрещено.

Специалисты в этом году заменили несущие конструкции пролетного строения и опоры, уложили новый асфальт, провели термопескоструйную очистку и покрасили металлические элементы.

Теперь мост открыт для пешеходов. По нему местные жители часто ходят в школу, детский сад, на почту, на ж/д станцию.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК