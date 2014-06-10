В Петербурге введут мораторий на отчисление пеней для арендаторов

Кроме того, в Смольном продлили сроки соглашений на размещение нестационарных торговых объектов.

В Северной столице вводится мораторий на начисление пеней для арендаторов недвижимости, принадлежащей городу. Мера распространяется на период с марта по декабрь 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов в среду, 24 августа.

Таким образов, арендаторов освобождают от штрафов за просрочку арендной платы за указанный временной промежуток. Отсрочку по штрафам за иные нарушения договора продлят до 1 января 2023 года. После этого срока штрафы будут взысканы в полном объёме.

Отметим, что мораторий действует для городских комитетов и районных администраций. Кроме того, городские власти продлили сроки договоров на размещение нестационарных торговых объектов на год. Эта мера касается соглашений, прекращающих своё действие с 14 марта по 31 декабря 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделит более 376 млн рублей на оборудование для петербургских поликлиник и больниц.

Фото: Piter.TV