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Смольный выделит более 376 млн рублей на оборудование для петербургских поликлиник и больниц
Сегодня, 10:36
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Смольный выделит более 376 млн рублей на оборудование для петербургских поликлиник и больниц

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Город уже закупил эндовидеоскопический комплекс для проведения гинекологических операций и видеобронхоскоп.

Правительство Северной столицы выделит свыше 376 млн рублей на приобретение современного медицинского оборудования для городских поликлиник и больниц. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Закупка пройдёт в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". На данный момент Петербург уже имеет в своём распоряжении эндовидеоскопический комплекс, необходимый для проведения гинекологических операций и видеобронхоскоп. В Городскую больницу № 15 скоро поступит новый рентгенодиагностический комплекс, а Городская больница № 40 приобретёт 2 операционных хирургических стола.

Кроме того, в Городскую многопрофильную больницу № 2, Елизаветинскую и Мариинскую больницы, Городскую больницу № 26, Госпиталь для ветеранов войн и в больницу имени Н. А. Семашко. доставлены 6 функциональных кроватей и десять противопролежневых систем. Также за первые 2 месяца осени в Петербург ожидается поставка четырёх аппаратов КТ.

Ранее мы сообщили о том, что первые Лабоматы для бесконтактной сдачи анализов установили в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: медицина, оборудование для поликлиник, правительство санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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