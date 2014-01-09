Первые Лабоматы для бесконтактной сдачи анализов установили в Петербурге

Лабораторная служба в Петербурге открыла первые в РФ Лабоматы для бесконтактной сдачи анализов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Для поддержания нужной для хранения анализов температуры, в устройствах установлены термоконтейнеры. На данный момент в городе доступны 30 Лабоматов. Все они работают через приложение – в нём нужно оформить заказ, а затем получить контейнеры по QR-коду.
Поместить биоматериал в тару помогают медсёстры. В лаборатории образцы поступают через курьерскую службу, сотрудники которой забирают содержимое из Лабоматов каждые 2 часа.
Напомним, что устройства планируют устанавливать в поликлиниках, аптеках, ТЦ, аэропортах и в других коммерческих помещениях.
Ранее мы сообщили о том, что врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в течение шести часов спасали руку 6-летнему мальчику.
Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик
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