Первые Лабоматы для бесконтактной сдачи анализов установили в Петербурге

Курьеры забирают поступившие образцы каждые 2 часа.

Лабораторная служба в Петербурге открыла первые в РФ Лабоматы для бесконтактной сдачи анализов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для поддержания нужной для хранения анализов температуры, в устройствах установлены термоконтейнеры. На данный момент в городе доступны 30 Лабоматов. Все они работают через приложение – в нём нужно оформить заказ, а затем получить контейнеры по QR-коду.

Поместить биоматериал в тару помогают медсёстры. В лаборатории образцы поступают через курьерскую службу, сотрудники которой забирают содержимое из Лабоматов каждые 2 часа.

Напомним, что устройства планируют устанавливать в поликлиниках, аптеках, ТЦ, аэропортах и в других коммерческих помещениях.

Ранее мы сообщили о том, что врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в течение шести часов спасали руку 6-летнему мальчику.

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик