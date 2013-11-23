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"Хеликс" выделит 5 млрд рублей на создание сети пунктов для сдачи анализов в Петербурге
Сегодня, 15:58
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"Хеликс" выделит 5 млрд рублей на создание сети пунктов для сдачи анализов в Петербурге

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Процесс будет бесконтактным. Проект планируют воплотить к 2026 году.

Лабораторная служба "Хеликс" готова выделить 3 млрд рублей на создание новой сети пунктов  бесконтактной сдачи анализов в городе на Неве. Проект под названием Helix Express хотят реализовать к 2026 году. Об этом сообщил гендиректор компании Юрий Андрейчук.

Всего на территории Петербурга за указанные сроки разместят 3 тыс. пунктов. На первом этапе, до конца 2023 года, планируется перевести 30% анализов на бесконтактный вариант сдачи.

Специальные пункты будут устанавливать в здании аэропорта, а также в ТЦ, аптеках, банках и прочих коммерческих объектах. Они позволят горожанам сдать 1,9 тыс. видов анализов. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге начали делать прививки против гриппа.

Фото: ВКонтакте / Лабораторная служба Хеликс. Медицинские анализы.

Теги: helix, медицина, пункты сдачи анализов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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