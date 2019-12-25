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В Петербурге начали делать прививки против гриппа
Сегодня, 9:50
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В Петербурге начали делать прививки против гриппа

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В город поступила первая партия вакцины для взрослых "Совигрипп".

В Петербурге стартовала кампания вакцинации жителей от гриппа. На прошлой неделе в город привезли первую партию вакцины для взрослых  "Совигрипп". Было доставлено 41,8 тыс. ампул, которые уже распределили по медицинским учреждениям. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга. 

Власти города планируют привить около 60% населения Северной столицы, т. е. свыше 3,25 млн петербуржцев. Среди них 510 тыс. являются детьми. 

В период роста заболеваемости COVID-19 очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. И сделать это необходимо до начала сезонной циркуляции вируса. 

Комздрав Петербурга

Ранее на Piter.tv: петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, грипп, ежегодная кампания вакцинации населения, здоровье, комздрав петербурга, медицина, совигрипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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