Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в течение шести часов спасали руку 6-летнему мальчику

По мнению медиков, пациент получил серьезную травму, поэтому на восстановление ему понадобится много времени.

В течение шести часов врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета оперировали 6-летнего мальчика. Они пытались спасти руку юного пациента, который серьезно порезался металлическим листом на даче. Об этом сообщили на сайте вуза.

Выяснилось, что 6-летний ребенок имеет повреждения локтевой артерии, нерва, сухожилий сгибателей пальцев. Теперь дошкольник проведет в больнице две недели. Кроме того, ему предстоит пройти курс реабилитации.

Спасали мальчика сосудистый хирург Антон Волков, врач анестезиолог-реаниматолог Данила Струков и другие профессионалы. Они работали с 21:00 до 03:00.

По мнению медиков, пациент получил серьезную травму, поэтому на восстановление ему понадобится много времени.

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