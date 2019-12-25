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Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в течение шести часов спасали руку 6-летнему мальчику
Сегодня, 10:51
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Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в течение шести часов спасали руку 6-летнему мальчику

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По мнению медиков, пациент получил серьезную травму, поэтому на восстановление ему понадобится много времени. 

В течение шести часов врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета оперировали 6-летнего мальчика. Они пытались спасти руку юного пациента, который серьезно порезался металлическим листом на даче. Об этом сообщили на сайте вуза.

Выяснилось, что 6-летний ребенок имеет повреждения локтевой артерии, нерва, сухожилий сгибателей пальцев. Теперь дошкольник проведет в больнице две недели. Кроме того, ему предстоит пройти курс реабилитации. 

Спасали мальчика сосудистый хирург Антон Волков, врач анестезиолог-реаниматолог Данила Струков и другие профессионалы. Они работали с 21:00 до 03:00. 

По мнению медиков, пациент получил серьезную травму, поэтому на восстановление ему понадобится много времени. 

Ранее на Piter.tv: три медучреждения перепрофилировали под прием пациентов с ковидом.

Фото: pxhere

Теги: врачи, медики, санкт-петербургский государственный педиатрический медицинский, спасали руку ребенку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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