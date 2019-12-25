Три медучреждения перепрофилировали под прием пациентов с ковидом

На данный момент свободна четверть коек.

С четверга, 18 августа, в Петербурге принимать больных коронавирусом начали еще три стационара. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В городе дополнительно развернули 520 инфекционных коек. 113 из них располагаются в Городской больнице Святого Георгия, 150 коек — в Клинической больнице Святителя Луки и 257 коек — в корпусе Городской больницы №38 им. Семашко.

Отмечается, что первые два медучреждения являются госпиталями-трансформерами.

Всего на данный момент в Петербурге развернуто 2712 коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас из них свободны 25%.

Сегодня в Петербурге перепрофилировано на прием взрослых больных с коронавирусной инфекцией 520 стационарных коек в трех медицинских учреждениях.

Ранее новые симптомы коронавируса перечислили в Боткинской больнице.

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Фото: комитет по здравоохранению Петербурга