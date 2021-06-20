В Петербурге введено более 136 тыс. "квадратов" жилья за август

Рекордсменом стал Невский район – там сдано почти 64 тыс. "квадратов" жилья.

В августе 2023 года введено в эксплуатацию более 136 тыс. "квадратов жилья" – 99 домов на 2375 квартир. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в среду, 6 сентября.

За месяц построили пять многоквартирных домов на 2281 квартир площадью 119 726 "квадратов" и 94 дома ИЖС на 16 тыс. "квадратов".

Рекордсменом стал Невский район – там сдано почти 64 тыс. "квадратов" жилья. Следующий по объему ввода – Пушкинский район, где общая площадь сданных квартир и домов составила около 26 тыс. "квадратов".

Кроме того, в августе появилось 25 объектов общегражданского назначения, среди которых школа на 550 мест, детский сад на 140 мест и совмещенное образовательное учреждение в Пушкинском районе на 350 мест и другие.

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Фото: Piter.TV