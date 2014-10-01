Стало известно, почему дорожает аренда квартир в Петербурге

К сентябрю объём предложений рынка был сокращён на 25–30%.

За последний месяц лета 2023 года аренда однокомнатных квартир в Северной столице понялась в цене на 2,8%, а двухкомнатных – на 2,3%. Как пишет издание spb.aif.ru, тенденция связана с ограниченным количеством предложений на рынке. К сентябрю их объём был сокращён на 25–30%.

Эксперты отмечают, что пик спроса на аренду в этом году начался раньше, чем в прошлые. Обычно это происходит в середине августа, но в данном случае сроки сместились на июль. Кроме того, повышение ставок взвинчивают цены на ипотеку, а многие граждане РФ вынуждены откладывать покупку жилья на вторичном рынке, обращая внимание не ещё не введённые новостройки.

По прогнозам специалистов, предложение на рынке аренды продолжит сокращаться, а цены начнёт повышаться на 5–10% за сезон.

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