В Смольном рассказали о стоимости проезда на разных видах городского транспорта.

В Петербурге вступили в силу обновленные тарифы за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства - в Смольном. По "гостевому" тарифу разовая стоимость поездки увеличилась на пять рублей.

В 2022 году "гостевые" тарифы на разовые поездки, предусмотренные для туристов и гостей города, будут увеличены на пять рублей, т.е. стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, в наземном городском транспорте - 60 рублей. пресс-служба Смольного

Цена возросла также и на проезд по Единому электронному проездному билету "Подорожник". За поездку пассажиру придется отдать на четыре рубля больше. Теперь стоимость перемещения в транспорте составит 45 рублей для метрополитена и 40 рублей для наземных видов городского транспорта.

Стоит уточнить, что проезд по банковской карте "Мир" в метро не изменился. Он также составляет 44 рубля при оплате в турникете или 41 рубль(плюс пять рублей) при оплате токенизированной банковской картой.

С января 2022 года стоимость проезда в Сертолово не изменится.

Фото: Piter.tv