С января 2022 года стоимость проезда в Сертолово не изменится

С 10 января представители вышеуказанных комитетов проверят расчеты стоимости проезда.

В пятницу, 31 декабря, сотрудники комитета по транспорту вместе с коллегами из комитета по тарифам Ленобласти сообщили, что стоимость проезда на общественном транспорте в Сертолово с января не повысят.

Отмечается, что цены на проезд можно изменить не более, чем на 4,3%, с учетом затрат перевозчиков. Например, если если поездка стоит 50 рублей, то с учётом увеличения стоимость составит 52 рубля.

После новогодних каникул чиновники проверят расчеты стоимости проезда и оценят обоснованность повышения тарифов на маршрутах в Сертолово и на маршруте 205А в Мурино.

А в Петербурге с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте.

Фото: пресс-служба Сбербанка