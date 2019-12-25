В Петербурге с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

Заметно подорожают разовые проездные.

С 1 января 2022 года в Петербурге повышаются цены на проезд в общественном транспорте, напомнила "Российская газета".

Тарифы изменятся на пять рублей. Так, жетон на метро теперь будет стоить 65 рублей, билет на автобус, трамвай и троллейбус – 60 рублей.

Смольный пояснил, что цены дорожают из-за того, что жетоны на метро и разовые билеты на наземный транспорт чаще покупают туристы. По оценкам экспертов, по "гостевым тарифам" осуществляется около 14,5 процента перевозок.

Горожане отдают предпочтение "Подорожнику". Теперь по этому проездному проезд в метро обойдется в 45 рублей, в наземном – 40 рублей. То есть тарифы подорожали на 4 рубля.

Проезд по карте "Мир" в метро будет стоить, как и сейчас, 44 рубля, а при оплате проезда "Единой картой петербуржца" цена снизится: с 39 до 35 рублей.

Фото: пресс-служба Сбербанка