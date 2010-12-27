В Петербурге встретились командующий войсками ЗВО и министр обороны Японии

В Санкт-Петербурге состоялась встреча исполняющего обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова с главой Министерства обороны Японии Ицунори Онодэрой. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
На встрече представители России и Японии обсуждали вопросы военного сотрудничества.
Мой визит имеет большое значение. Надеюсь, этот памятный визит будет способствовать взаимопониманию и упрочению доверия между нашими странами.
Ицунори Онодэрой, глава Министерства обороны Японии
Также Ицунори Онодэрой встретился с командиром Ленинградской Военно-морской базы, побывал в Кронштадте, где увидел корабли Балтийского флота, посетил главный военно-морской собор. Впереди предстоит экскурсия на крейсер "Аврора".
Ранее Георгий Полтавченко наградил командующего ЗВО орденом.
Фото: пресс-служба Западного военного округа