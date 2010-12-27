Георгий Полтавченко наградил командующего ЗВО орденом

Экс-командующий ЗВО переходил на новое место работы в Москву.

Георгий Полтавченко наградил командующего Западным военным округом Андрея Картаполова орденом. Петербуржец получил награду "За заслуги перед Отечеством". Почетное вручение произошло во время заседания Правительства города днем 30 июля.

Как стало известно, Картаполов уходит с должности. Он собирается переехать с семьей из Северной столицы в Москву. По мнению главы Санкт-Петербурга, руководитель многое сделал для города. В частности, политик отметил вклад в развитие Кронштадта. Теперь же бывший командующий станет заместителей министра обороны России.

Фото: Piter.tv