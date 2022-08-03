В Петербурге встретились доноры костного мозга и те, кому они спасли жизнь

Руководитель донорской службы Ирина Семенова рассказала, что каждая такая встреча – большое событие для фонда.

Во Всемирный день донора костного мозга (16 сентября) благотворительный фонд AdVita провел встречу для семи пар доноров и реципиентов.

Мы счастливы видеть их первые объятия и улыбки! фонд AdVita

Руководитель донорской службы Ирина Семенова рассказала, что каждая такая встреча – большое событие для фонда.

Много лет мы работаем над тем, чтобы российский регистр рос. Мы неустанно говорим, что у каждого есть возможность спасти чью-то жизнь. Ирина Семенова, руководитель донорской службы

Анонимность донора и реципиента сохраняется в течение двух лет после трансплантации костного мозга. В это время они могут вести анонимную переписку через регистр – и только потом, если оба будут не против, смогут встретиться.

Ранее мы рассказывали, что у россиян появилась возможность удаленно вступить в регистр Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

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Видео: Благотворительный фонд AdVita