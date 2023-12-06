В Ледовом дворце встретились донор костного мозга и спасённая им женщина

За встречей наблюдали 11 000 зрителей.

Ежегодно каждую третью субботу сентября в мире отмечается Всемирный день донора костного мозга. В преддверии этого дня фонд "Центр развития донорства костного мозга" (ЦРДКМ) совместно с хоккейным клубом СКА организовал самую масштабную в стране встречу донора и реципиента костного мозга.

Так, 15 сентября 2024 года, прямо перед хоккейным матчем между СКА и "Ладой" в Ледовом дворце, произошло трогательное событие: Сергей Самоходкин впервые встретился с Еленой – женщиной, которой он спас жизнь, став донором костного мозга. За встречей наблюдали 11 000 зрителей.

В 2021 году Елена часто болела, и её состояние сначала связывали с последствиями коронавируса. Однако, по совету близких, она сдала анализ крови, который показал аномально высокое количество лейкоцитов. Елене диагностировали хронический миелоидный лейкоз, и врачи рекомендовали провести трансплантацию костного мозга.

Сергей, будучи студентом, вступил в регистр доноров костного мозга. В 2022 году его вызвали, сообщив, что его типирование совпало с Еленой. После всех необходимых обследований и уточнений, 19 июля 2022 года трансплантация была успешно проведена, и это спасло Елене жизнь. Сергей долго ждал встречи с реципиентом.

Мне было очень интересно, кому я помог. Но мне сказали, что узнать это можно будет только через два года. Примерно через полгода после операции я получил сообщение от Елены, в котором она поделилась своими эмоциями и рассказала, что ей становится лучше. Сергей Самоходкин, донор

В день матча в Ледовом дворце 47 человек сдали мазки для типирования, они будут включены в Федеральный регистр доноров костного мозга. Акцию организовал фонд "Центр развития донорства костного мозга" и ХК СКА, при поддержке Комитета по молодежной политике.

Ранее мы рассказывали, что у россиян появилась возможность удаленно вступить в регистр Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также можно оставить заявку на сайте Госуслуг и выбрать удобный отдел переливания крови, куда нужно прийти и сдать образец крови. Пополнить ряды потенциальных доноров можно и на донорских акциях.

Фото и видео: Фонд "Центр развития донорства костного мозга"