Россияне могут удаленно вступить в регистр доноров костного мозга

С помощью Почты России жители 85 регионов страны могут отправить свой биологический материал для того, чтобы вступить в Национальный РДКМ.

У россиян появилась возможность удаленно вступить в регистр Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Такой проект недавно запустил Национальный РДКМ совместно с Русфондом и Почтой России. Для этого на сайте регистра нужно оставить заявку и получить в отделении почтовой связи заказное письмо с набором для взятия мазка.

Донор заполняет анкету, в которой он указывает все возможные заболевания, все контактные данные, также заполняет соглашение о вступление в регистр и согласие на обработку персональных данных. Также здесь будут заветные палочки, с помощью которых будет браться буккальный эпителий, их две. В конверт с подробной инструкцией, как взять мазок, запечатываются только эти палочки. Екатерина Давлятханова, руководитель отдела по работе с донорами костного мозга

Буккальный эпителий (эпителий внутренней стороны щеки) отправляется по почте в конверте в лабораторию Национального РДКМ в Казани для типирования. Сегодня в регистре состоят 67 тысяч потенциальных доноров, письма со своими биоматериалами прислали жители 85 регионов России. Москва и Петербург стали лидерами по отправке заявок, в 2022 году к проекту присоединились волонтеры из Республики Чечня.

Совместно с Национальным РДКМ мы подводили промежуточные итоги проекта: за тот год сотрудничества, который мы вместе работаем, уже отправлено свыше 10 тысяч таких заявок. Я считаю, что это очень хороший результат, и нам обязательно нужно двигаться дальше в этом проекте. Дмитрий Серебренников, руководитель макрорегиона Северо-Запад "Почты России"

Благодаря участию добровольцев со всей страны увеличиваются шансы в поиске неродственного донора для пациентов.

Трансплантация костного мозга – это 60% шанс для ремиссии пациента, родственного донора пациенты находят только в четверти случаев, поэтому неродственный донор очень важен, чтобы спасти жизнь пациентов. Быть донором это не больно, не страшно и не опасно, а теперь при участии Почты России еще и очень просто. Екатерина Давлятханова, руководитель отдела по работе с донорами костного мозга

Фото, видео: Piter.TV