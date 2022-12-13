Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга

Глава кабмина напомнил, что закон одобрили депутаты ГД.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Государственной Думы за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга. Соответствующее заявление руководитель кабинета министров сделал в нижней палате парламента страны, выступая перед местными законодателями с ежегодным отчетом правительства о проделанноц работе за 2022 год. Чиновник заметил, что на текущий момент в установленном реестре числится свыше 190 тысяч граждан, которые хотят помочь нуждающимся в этом пациентам. В кабмине заметили, что ранее столь масштабной базы данных еще не было.

Хочу вас поблагодарить за оперативное решение этого вопроса. За спасенные жизни. Реестр работает с сентября. Перенесена информация о более ста девяноста тысячах людей, которые желают помочь, что почти в три раза превышает количество записей в существовавшем ранее самом крупном локальном регистре. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин.

Фото и видео: Государственная Дума