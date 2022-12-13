Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин

Михаил Мишустин оценил поддержку семей с детьми.

Государственная программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, так как в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Эксперт пояснил законодателям, что власти страны начали проводить индексацию выплат по фактическому уровню инфляции в РФ, а не по прогнозным показателям, как это делалось ранее.

Сохранили и расширили программу материнского капитала, которая доказала свою эффективность и востребованность. В прошлом году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей, которые распорядились этими средствами. Чаще всего – для улучшения жилищных условий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В результате работы кабинета министров, с первого февраля 2023 года маткапитал в России увеличился почти на двенадцать процентов. Он составил около пятисот восьмидесяти семи тысяч рублей на первого ребенка, а на второго – превысил семьсот семьдесят пять тысяч. В настоящее время родители могут оплатить этими денежными средствами образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями.

Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ.

Фото и видео: Государственная Дума