Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ

Глава кабмина рассказал, что задачи соцподдержки реализуются при поручении президента России.

Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственно Думе с ежегодным отчетом правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил законодателям, что социальная поддержка также касается и семей с несовершеннолетними, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Государственная помощь становится все более адресной, учитывающей все обстоятельства граждан.

Дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров добавил, что с первого апреля 2022 года властями страны была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет. Размер поддержки составляет в среднем от 6 до 12 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации. Эта антикризисная мера поддержала свыше 3,5 миллиона семей, в которых воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят.

Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин.

Фото и видео: Государственная Дума