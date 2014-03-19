В Петербурге вспоминают 240 лет со дня рождения архитектора Исаакиевского собора Монферрана

Северная столица отмечает 240-летие со дня рождения Огюста Монферрана.

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия, приуроченные к 240-летию со дня рождения архитектора Огюста Монферрана. Юбилейные торжества пришлись на Год культуры и включают серию выставок и научных изысканий. Об этом рассказала искусствовед, ведущий научный сотрудник музея "Исаакиевский собор" Наталия Толмачева, пишет "Наш район".

По словам специалиста, личность зодчего до сих пор хранит множество загадок. На протяжении сорока лет, пока длилось возведение Исаакиевского собора, Монферрану неоднократно приходилось отстаивать свою профессиональную позицию. Исследователи признают, что биография архитектора изучена не полностью. Белые пятна остаются в его ранних годах и периоде работы во Франции.

Особый интерес для экспертов представляет малоизвестная грань таланта Монферрана. Речь идет о его деятельности в качестве декоратора и создателя проектов мебели. Часть этих предметов хранится в Эрмитаже и других музейных собраниях. Однако многие материалы либо безвозвратно утеряны, либо находятся за рубежом.

Ситуацию осложняет судьба личного архива архитектора. После кончины Монферрана его вдова вывезла значительную часть документов во Францию. В результате отдельные письма и эскизы до сих пор периодически всплывают на европейских аукционных торгах.

К юбилею музей "Исаакиевский собор" готовит масштабную экспозицию. Открытие выставки намечено на ноябрь 2026 года. Посетителям представят редкие архивные документы, авторские рисунки и личные записи. Эти экспонаты помогут глубже проникнуть во внутренний мир творца, подарившего городу один из его главных символов.

