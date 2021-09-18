Четыре моста Петербурга появятся на новых почтовых марках в честь 200-летия

В Москве прошло заседание Комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Министерстве цифрового развития. Участники встречи сформировали план предстоящих филателистических выпусков. Информацией о принятых решениях поделился председатель ИТ-комитета и депутат Госдумы Сергей Боярский.

Особое место в плане заняла серия, посвященная Северной столице. На почтовых марках увековечат четыре знаменитых петербургских моста. Выбор пал на Львиный, Египетский, Банковский и 2-й Инженерный мосты. В текущем году этим архитектурным сооружениям исполняется 200 лет. Парламентарий подчеркнул, что каждый из них является не только инженерным творением, но и узнаваемым городским символом.

Помимо мостов, комиссия поддержала выпуск конвертов, посвященных двум выдающимся личностям, чьи судьбы тесно связаны с Петербургом. Речь идет о 120-летии со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича и филолога Дмитрия Лихачева, оба родились в 1906 году.

Фото: wikipedia.org (AndreyA)