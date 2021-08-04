Беглов поздравил противотуберкулезный диспансер с 70-летием

Губернатор Петербурга посетил Городской противотуберкулезный диспансер по случаю юбилея учреждения. Александр Беглов отметил заслуги врачей и сообщил о рекордно низком уровне заболеваемости в городе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично поздравил коллектив Городского противотуберкулезного диспансера с семидесятилетием со дня основания учреждения. Торжественное мероприятие прошло с участием главного врача и ведущих специалистов клиники.

Градоначальник назвал долгий путь диспансера настоящей летописью служения городу и его жителям. По словам главы Северной столицы, семь десятилетий непрерывной работы отмечены не только преодолением сложных эпидемиологических вызовов, но и постоянным движением вперед. Медицинское учреждение всегда стремилось к развитию, осваивая передовые методики диагностики и лечения опасного недуга.

Александр Беглов особо подчеркнул выдающиеся результаты текущей работы. Благодаря высокому профессионализму персонала сегодня в Петербурге зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулезом. Губернатор добавил, что город не останавливается на достигнутом: опираясь на славные традиции прошлого, здесь внедряют современные подходы к профилактике, что позволяет эффективно снижать риски инфицирования среди населения.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург утвердил более 200 мероприятий в рамках Года единства народов России.

