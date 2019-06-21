В Петербурге вспыхнул рынок "Юнона" 

На месте работают 8 пожарных расчётов, 3 Росгвардии, 2 скорые, 2 МЧС.

В пятницу, 21 июня, на юге Петербурга загорелся павильон на рынке "Юнона". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, горит павильон №8. Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших также нет никакой информации. Горожане жалуются на сильный запах пластика и гари.

Живу недалеко от юноны, такой громкий хлопок был, там что-то взорвалось отмечает местный житель

Известно, что на месте работают 8 пожарных расчётов, 3 Росгвардии, 2 скорые, 2 МЧС. На кадрах видно огромный столб черного дыма.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе горела квартира в жилом доме.

Фото и Видео: дтп и чп петербург/вк