В Невском районе горела квартира в жилом доме 

По словам жильцов дома, в пожаре погибла собака.

В пятницу, 21 июня, в Невском районе загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Седова, 116. Возгорание произошло в квартире, которая располагалась на пятом этаже. По словам жильцов дома, в пожаре погибла собака.

Говорят собака погибла, парень дома был 16 лет, поставил что-то готовить и уснул отмечают очевидцы

Горожане отмечают, что пожарные приехали через 3 минуты. В данный момент службы ликвидируют возгорание. Жильцов дома эвакуировали еще до прибытия пожарной охраны.

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Фото: дтп и чп петербург/вк