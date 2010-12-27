В Невском районе горела квартира в жилом доме 

В пятницу, 21 июня, в Невском районе загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Седова, 116. Возгорание произошло в квартире, которая располагалась на пятом этаже. По словам жильцов дома, в пожаре погибла собака.
Говорят собака погибла, парень дома был 16 лет, поставил что-то готовить и уснул
отмечают очевидцы
Горожане отмечают, что пожарные приехали через 3 минуты. В данный момент службы ликвидируют возгорание. Жильцов дома эвакуировали еще до прибытия пожарной охраны.
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Фото: дтп и чп петербург/вк
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