Против матери, оставившей младенцев на Яхтенной улице, возбудили уголовное дело

В отношении родителей проводятся необходимые процессуальные действия.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей своих младенцев без присмотра в Приморском районе. Об этом Piter.TV сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в полицию района обратились неравнодушные граждане, услышавшие плач в квартире дома на Яхтенной улице. Прибывшие по адресу сотрудники обнаружили там малолетних братьев 2-х и 3-х лет. Взрослых дома не было.

Позднее их удалось найти и доставить в отдел для выяснения обстоятельств. Против 28-летней матери детей возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении 30-летнего отца был составлен протокол об административном правонарушении. Детей доставили в больницу для осмотра.

У братьев на руках были обнаружены следы укусов. Они рассказали, что это сделала их мама в наказание "за зверский аппетит". Женщина все отрицает и говорит, что побои это следы визита неадекватной соседки.

Фото: Piter.TV