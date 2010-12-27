На выборах президента 29 петербуржцев проголосовали дважды

В ЦИКе проверяют данную информацию.

12 апреля Элла Памфилова, глава Центризбиркома РФ, заявила, что в Санкт-Петербурге выявлено 29 возможных случаев подтасовки голосов. Речь идет о "двойных" голосованиях.

Глава ЦИКа заявила, что такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые граждане в 2018 году подали заявление на голосование по месту пребывания после 13 марта, в результате чего появилась возможность проголосовать дважды, так как местные избиркомы забыли или не успели их вычеркнуть из списков.

В Центризбиркоме также заявили, что 29 возможных случаев, на данный момент, проверяются. Сейчас точно не известно, проголосовали ли эти люди дважды или нет.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Элла Памфилова лично проверит избиркомы Петербурга на нарушения.

Фото: ЦИК РФ