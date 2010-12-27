Елена Памфилова лично проверит избиркомы Петербурга на нарушения

Председатель ЦИКа посетит Петербург с целью устранения системных ошибок в избирательном процессе.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Елена Памфилова собирается приехать в Петербург с личным визитом. Свой приезд женщина объяснила необходимостью проверить Санкт-Петербург на нарушения процесса голосования. У ЦИКа есть претензии к городским избирательным участкам по ряду вопросов. Несмотря на это, Памфилова не будет оспаривать законность проведения выборов в северной столице и их результаты.

Глава ЦИК собирается организовать комплексную проверку. Для этого она уже начала собирать специальную коллегию, которая займется этим направлением. По мнению Памфиловой, проблемы кроются в неправильном системном подходе. В ходе мероприятий чиновница пообщается с наблюдателями и представителями от кандидатов.

