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Елена Памфилова лично проверит избиркомы Петербурга на нарушения
Сегодня, 8:16
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lesjasap
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Елена Памфилова лично проверит избиркомы Петербурга на нарушения

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Председатель ЦИКа посетит Петербург с целью устранения системных ошибок в избирательном процессе.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Елена Памфилова собирается приехать в Петербург с личным визитом. Свой приезд женщина объяснила необходимостью проверить Санкт-Петербург на нарушения процесса голосования. У ЦИКа есть претензии к городским избирательным участкам по ряду вопросов. Несмотря на это, Памфилова не будет оспаривать законность проведения выборов в северной столице и их результаты. 

Глава ЦИК собирается организовать комплексную проверку. Для этого она уже начала собирать специальную коллегию, которая займется этим направлением. По мнению Памфиловой, проблемы кроются в неправильном системном подходе. В ходе мероприятий чиновница пообщается с наблюдателями и представителями от кандидатов.
 

Теги: глава центробанка , елена памфилова , избирательный комитет , личное присутсвие , проверка
Категории: Новости СПб

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