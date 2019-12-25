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Петербургские такси подключат к системе "Безопасный город"
Сегодня, 10:50
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Петербургские такси подключат к системе "Безопасный город"

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Соглашение подпишут ООО "Яндекс.Такси", ООО "Таксовичкоф", ООО "Везет", ООО "Gett", ООО "Ситимобил", ООО "Bolt".

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что в Петербурге в систему "Безопасный город" включат такси. Об этом сообщает глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

По словам Кирилла Полякова, система будет показывать местоположение, данные водителя, статус заказов. Эту информацию  будут пересылать в соответствующие ведомства с точностью в 15 секунд. В частности, это позволит в автоматическом режиме отслеживать выполнение перевозчиками лицензионных обязательств. Кроме того, систему "Безопасный город" усилит противодействие нелегальным пассажирским перевозкам.

В соответствующей программе примут участие ООО "Яндекс.Такси", ООО "Таксовичкоф", ООО "Везет", ООО "Gett", ООО "Ситимобил", ООО "Bolt". 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы проголосовали за благоустройство Овсянниковского сада.

Фото:pixabay

Теги: система безопасный город, такси, такси спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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