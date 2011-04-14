В Петербурге все проверки Госстройнадзора будут отображаться онлайн

Инспектор на площадке сможет формировать или менять документы при помощи своего мобильного устройства.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что проверки безопасности и соблюдение норм строительства Госстройнадзора теперь будут в онлайн-формате. Об этом рассказал начальник Службы Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Владимир Болдырев в беседе с spbdnevnik.ru.

До конца года городская информационная система надзора в сфере строительства станет доступна в режиме онлайн. По словам Болдырева, инспектор на площадке сможет формировать или менять документы при помощи своего мобильного устройства.

Кроме этого, все проверки Службы госстройнадзора будут отображаться в электронном реестре Генпрокуратуры – ФГИС "Единый реестр проверок". Это означает, что узнать о визитах надзорного органа на стройплощадки сможет любой желающий.

По словам начальника Госстройнадзора, одновременно ведется активная работа для предоставления возможности загрузки проектной документации, выполненной с помощью технологии информационного моделирования.

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