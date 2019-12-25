В Петербурге все еще собирают ноутбуки и планшеты для школьников

Дистанционное обучение начнется уже с 6 апреля.

Администрация города объявила акцию #неканикулы, где каждый петербуржец, у которого есть рабочий ноутбук или планшет, может помочь ребенку учиться.

С 6 апреля школьники переходят на дистанционное обучение. Однако у 16 тысяч семей нет возможности и техники для полноценного выхода в интернет. К 3 апреля компания "Марвел КТ" передала 3670 планшетов, а Азербайджанская национально-культурная автономия – 320. Также в акции могут поучаствовать петербуржцы. Отмечается, что техника может быть не новой, главное, не ранее 2012 года выпуска.

Комитет по образованию принимает звонки по телефону 8 (812) 576-34-37 с 09:00 до 18:00.

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