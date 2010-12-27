Беглов вручил правоведам премию "Юстиция". В Петербурге празднуют День юриста

В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Петербурге состоялось награждение выдающихся правоведов, приуроченное ко Дню юриста. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В мероприятии принял участие градоначальник Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Наш город можно с полным правом назвать юридической столицей. Здесь работали выдающиеся правоведы – ученые и практики", —заявил Беглов.

Награду в номинации "За большой вклад в консолидацию юридического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области" получил руководитель учебно-правового центра "Вердикт" Юрий Рохвергер.

Фото: Gov.Spb.ru