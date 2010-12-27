Беглов вручил правоведам премию "Юстиция". В Петербурге празднуют День юриста

В Петербурге состоялось награждение выдающихся правоведов, приуроченное ко Дню юриста. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
В мероприятии принял участие градоначальник Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Наш город можно с полным правом назвать юридической столицей. Здесь работали выдающиеся правоведы – ученые и практики",
—заявил Беглов.
Награду в номинации "За большой вклад в консолидацию юридического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области" получил руководитель учебно-правового центра "Вердикт" Юрий Рохвергер.
Фото: Gov.Spb.ru
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