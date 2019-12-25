В Петербурге вручили награды районным администрациям за самые благоустроенные территории

Лидерам вручили почетный знак "За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт‑Петербурга" I, II и III степени.

Вице-губернатор Анатолий Повелий наградил победителей конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов по итогам 2021. Об этом сообщила его пресс-служба 28 апреля.

В конкурсе было 11 номинаций. Самыми значимыми из них являются "Самый благоустроенный квартал", "Самая благоустроенная дворовая территория", "Самый благоустроенный объект садово-паркового хозяйства". Кроме того, в конкурсе отдельно участвовали объекты потребительского рынка, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.

Самым благоустроенным оказался двор в Калининском районе на Учительской улице, 19. Кроме того, в другой номинации одержал победу как самый благоустроенный объект образования, детский сад №32 на Полюстровском проспекте.

Самый благоустроенный спортивный объект был найден в Приморском районе. Это конно-спортивный клуб "Конная Лахта". Самым благоустроенным объектом здравоохранения был признан Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России.

Во второй группе призовое место разделили Красногвардейский и Московский районы. В третьей группе победителем стал Петроградский район. Там выделили сразу пять пространств: парк для экстремальных видов спорта под мостом Бетанкура, территория перед технопарком "Ленполиграфмаш", Детский театр танца Бориса Эйфмана, Приморский парк Победы и Домик Петра I.

В четвертой группе первенство отдано Колпинскому и Пушкинскому районам.

Также сейчас проходит голосование за самый чистый район по итогам месячника по благоустройству.

Фото: комитет по благоустройству