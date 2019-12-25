Петербуржцы могут оценить весеннюю уборку в своем районе

Опрос занимает всего несколько минут.

Петербуржцы могут оценить весеннюю уборку города. Интернет-опрос стартовал на сайте комитета по благоустройству. Он продлится до 15 мая.

Горожанам нужно будет выбрать свой район и ответить всего на один вопросы: удовлетворены ли вы качеством уборки. Для ответа предлагается 5 вариантов. Оставить свой комментарий нет возможности.

Подобный опрос комитет проводит дважды в год — в конце осеннего и весеннего месячника по благоустройству. По итогам выбираются самые чистый и неубранный район по мнению жителей.

Месячник благоустройства завершится общегородским субботником 30 апреля.

Фото: Piter.tv