  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы могут оценить весеннюю уборку в своем районе
Сегодня, 10:18
93
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы могут оценить весеннюю уборку в своем районе

0 0

Опрос занимает всего несколько минут.

Петербуржцы могут оценить весеннюю уборку города. Интернет-опрос стартовал на сайте комитета по благоустройству. Он продлится до 15 мая.

Горожанам нужно будет выбрать свой район и ответить всего на один вопросы: удовлетворены ли вы качеством уборки. Для ответа предлагается 5 вариантов. Оставить свой комментарий нет возможности. 

Подобный опрос комитет проводит дважды в год — в конце осеннего и весеннего месячника по благоустройству. По итогам выбираются самые чистый и неубранный район по мнению жителей. 

Месячник благоустройства завершится общегородским субботником 30 апреля. 

Фото: Piter.tv

Теги: опрос, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии