В Петербурге медработница получила более 100 тысяч рублей после негативного отзыва соседки

В мае 2021 года жительница Северной столицы отправила обращения в адрес Министерства здравоохранения РФ и Центра содействию семейному воспитанию, в которых назвала 62-летнюю медработницу психически нездоровым человеком.

Судебные приставы Московского района Петербурга взыскали в пользу петербурженки компенсацию по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации в размере более 100 тысяч рублей. Так, 62-летняя медработница детского дома отстояла своё честное имя, оспорив в суде негативный отзыв о себе, написанной её соседкой по даче. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Как стало известно, в мае 2021 года жительница Северной столицы отправила обращения в адрес Министерства здравоохранения РФ и Центра содействию семейному воспитанию, в которых назвала 62-летнюю медработницу психически нездоровым человеком. Петербурженка, в свою очередь, решила обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как выяснилось в суде, женщины были знакомы – они соседки по дачным участкам и конфликт между ними начался много лет назад.

В итоге, суд встал на сторону 62-летней медработницы и потребовал взыскать с её оппонентки компенсацию морального вреда, судебные расходы, а также направить опровержение работодателю и в Минздрав России.

Приставами было возбуждено исполнительное производство как имущественного, так и неимущественного характера. Судебные приставы уведомили должницу о неисполненных обязательствах. После того как женщину ограничили в праве на выезд за пределы РФ, а также вынесли постановление о запрете регистрационных действиях в отношении автомобиля, долг был погашен. Опровержение также было отправлено в инстанции.

Ранее петербуржец лишился Porsche Cayenne из-за долгов по алиментам.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу