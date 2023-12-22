Петербуржец лишился Porsche Cayenne из-за долгов по алиментам

Должник, присутствовавший при аресте машины, не смог объяснить, почему дорогостоящий автомобиль до сих пор не был продан для погашения долга, однако противиться аресту не стал.

Неплательщик алиментов всего за сутки лишился автомобиля, получил административный протокол и услышал приговор из-за задолженности перед дочерью в размере 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Известно, что 35-летний житель Северной столицы с июня прошлого года перестал оказывать финансовую поддержку своей дочери, несмотря на решение суда. Размер алиментной задолженности составил около 100 тыс. рублей. Судебные приставы обнаружили автомобиль неплательщика марки Porsche Cayenne Turbo на подземном паркинге. Должник, присутствовавший при аресте машины, не смог объяснить, почему дорогостоящий автомобиль до сих пор не был продан для погашения долга, однако противиться аресту не стал. Для того чтобы погрузить машину на эвакуатор, пришлось подзарядить аккумулятор и накачать шины.

На должника был составлен административный протокол, мировой судья назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. После реализации автомобиля вырученные деньги будут направлены на погашение долга перед дочерью.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы арестовали Chevrolet Camaro из-за долга владельца.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу